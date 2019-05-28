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Kayserispor Kart karnesi

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunda 79 sarı 7 kırmızı kart gördü.


Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla averajla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da en hırçın futbolcu Tiago Lopes olarak görüldü. Sarı Kırmızılı takımın geride kalan sezon gördüğü kartlar arasında 9 sarı kart 2 kırmızı kart ile Tiago Lopes en üst sırada göze çarpıyor.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da Tiago Lopes (2 kez), Bernard Mensah, Şamil Çinaz, kaleci Silviu Lung, Kana Biyik ve Akhisarspor'a devre arasında transfer olan Rotman kırmızı kart gören isimler oldu.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2018-2019 sezonu kart karnesi şu şekilde:


Tiago Lopes: 9 sarı - 2 kırmızı


Bernard Mensah: 5 sarı - 1 kırmızı


Şamil Çinaz: 6 sarı - 1 kırmızı


Silviu Lung: 3 sarı - 1 kırmızı


Rajko Rotman: 3 sarı - 1 kırmızı


Kana Bıyık: 1 sarı - 1 kırmızı


Cristian Sapunaru: 8 sarı


Atila Turan: 8 sarı


Oleksandr Kucher: 7 sarı


Deniz Türüç: 6 sarı


Umut Bulut: 4 sarı


Bilal Başacıkoğlu: 3 sarı


Mert Özyıldırım: 3 sarı


Artem Kravets: 3 sarı


Tjaronn Chery: 3 sarı


Muammer Yıldırım: 2 sarı


Hasan Hüseyin: 2 sarı


Levent Gülen: 2 sarı


Silvestre Varela: 1 sarı

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