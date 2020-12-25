İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor kazanmayı unuttu

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de 9 haftadır maç kazanamıyor.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 9 haftadır maç kazanamıyor.


Süper Lig'de 14.hafta maçları tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve müsabakayı 2-1 kaybetti. Sarı kırmızılılar, galibiyet parolası ile çıktığı maçta mağlup olurken 3 puan hasretini yine dindiremedi.


Ligin 1.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı yendiğinden beri iç sahada galibiyet alamayan Hes Kablo Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Ankaragücü maçından bu yana galibiyet alamıyor.


Son 9 maçında 4 beraberlik 5 mağlubiyet alan Kayserispor, bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. 14 hafta sonrasında 10 puanla kalan sarı kırmızılı ekip ligde 19.sırada kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.