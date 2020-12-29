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Kayserispor kazanmayı unuttu

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet alamıyor.


10 puanla 21.sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de kazanmayı unuttu. Bu sezon oynadığı 15 maçta sadece 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip son 10 maçında 3 puanı bir arada görmedi.


Lige Bayram Bektaş ile başlayan sonrasında Samet Aybaba ile yoluna devam eden Sarı Kırmızılı takım, oynadığı 15 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Son 10 maçında 4 beraberlik 6 yenilgi alan sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi. Kayserispor'un oynadığı son 10 maç ve neticeleri şöyle:


Kayserispor-Sivasspor 1-3


Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0


Kayserispor-Hatayspor 0-1


Galatasaray-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Karagümrük 0-0


Göztepe-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Trabzonspor 0-0


Antalyaspor-Kayserispor 2-0


Kayserispor-Konyaspor 1-2


Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

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