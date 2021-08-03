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Kayserispor Kemen'i transfer etti

Yukatel Kayserispor, Fransa’dan Oliver Kemen’i transfer etti.

Yukatel Kayserispor, Fransa'dan Oliver Kemen'i transfer etti.


Yukatel Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı-kırmızılılar, Fransa Lig 2 takımlarından Niort'ta forma giyen Oliver Kemen'i transfer etti. Kamerun asıllı Fransız futbolcu bu hafta Kayseri'ye gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından da imzayı atıp antrenmanlara başlayacak.


Olympique Lyon alt yapısından yetişen başarılı oyuncu, sonrasında Newcastle United, Olimpique Lyon, Gazelec Ajaccio (kiralık) takımlarında forma giydi. 2019'da O. Lyon'dan bedelsiz olarak Fransa Ligue 2 takımlarından Niort'a transfer oldu. Niort formasıyla 2 sezonda toplam 68 maça çıkan Kemen, bu maçlarda 1 kez kırmızı, 5 kez sarı kart gördü. 2 sezonda 7 gol atan oyuncu, 4 de asiste imza koydu. Kemen, geride kalan sezon Niort forması ile 37 maça çıkarken 5 gol, 3 asist yaptı.

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