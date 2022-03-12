Kayserispor Konya karşısında 5 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırarak çıkışa geçmek istiyor. Komşu kent takımı ile ligde oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar, bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Konyaspor ile oynadığı son 5 maçta kazanamayan Kayserispor 3 kez yenilirken 2 kez de berabere kaldı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı 2-1 kaybeden Kayserispor, bu sezon da Konya'da oynanan maçta 2-0 yenilmişti.

Kayserispor, rakibine karşı son galibiyetini 2018/2019 sezonunda deplasmanda 1-0'lık sonuçla almıştı.