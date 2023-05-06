Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Konyaspor ile yarın deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaparak tamamladı. Karayolu ile Konya'ya hareket eden sarı kırmızılılar 3 saatlik yolculuğun ardından Konya'ya ulaşacak ve konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Bilal Bayazıt, Konyaspor'a forma giyemeyecek. Yarın Konya Medaş Büyükşehir Stadyumunda oynanacak olan Konyaspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 16.00'da başlayacak ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.