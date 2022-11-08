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Kayserispor - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Biletler, Passolig tarafından satışa sunuldu.


Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen biletler, 30 TL ila 300 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde;


Batı Balkon Tribün bileti: 300 TL


Batı Alt Tribün bileti: 250 TL


Batı Üst Tribün bileti: 200 TL


Doğu Alt Tribün bileti: 80 TL


Doğu Üst Tribün bileti: 60 TL


Kuzey Üst Tribün bileti: 30 TL


Güney Alt Tribün bileti: 30 TL


Misafir Tribün bileti: 39 TL

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