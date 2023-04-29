Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligden çekilmesinden dolayı haftayı hükmen galip olarak geçiren Kayserispor, ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışmasıyla sürdü.