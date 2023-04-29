İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Süper Lig’in 33.

Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligden çekilmesinden dolayı haftayı hükmen galip olarak geçiren Kayserispor, ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.


Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışmasıyla sürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.