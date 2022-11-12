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Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Yukatel Kayserispor, ligin 14. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Ligde geride kalan 14. hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 23 puan topladı.


Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor ile Konyaspor maçı saat 17.00'de başlayacak ve maçta Kadir Sağlam düdük çalacak.

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