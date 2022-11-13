İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor - Konyaspor maçının VAR'ı Serkan Tokat

Yukatel Kayserispor’un bugün Konyaspor konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün Konyaspor konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.


Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Bugün 17.00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.