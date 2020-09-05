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Kayserispor Koronavirüs testi negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs testleri negatif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı.


Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da 3 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen koronavirüs test sonuçları belli oldu.


Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “3 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

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