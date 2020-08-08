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Kayserispor Kravets'i gözden çıkardı

Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ile devam etmek istemiyor.


Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı olmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı forvet Artem Kravets ile yolunu ayırmak istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp, yüksek maaştan ötürü Kravets ile devam etmek istemiyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kravets'in menajerine haber göndererek “Kravets'e kulüp bulunması halinde bonservisinde kolaylık sağlarız” mesajı verdi.


Ukraynalı golcünün Hes Kablo Kayserispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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