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Kayserispor Kulübü 57. kuruluş yılını kutluyor

Kayserispor Kulübü, 57.

kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama videosu yayımladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 1996 yılı 1 Temmuz tarihinde kuruldu. Kurulduğu günden bugüne kadar birçok başarıya imza atan sarı kırmızılı camia 1 Temmuz 2023 tarihi ile 57. Kuruluş yılını kutluyor. kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; " 1 Temmuz 1966. 57 yıllık tarih, 57 yıllık aşk, 57 yıllık tutku. Kayserispor sen çok yaşa” mesajı paylaşıldı.

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