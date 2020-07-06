İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı: "Pes etmemeyi bütün Türkiye'ye göstereceğiz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş galibiyeti sonrasında stadyum çıkışında yaptığı açıklamasında, "Pes etmemeyi bütün Türkiye’ye göstereceğiz" dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş galibiyeti sonrasında stadyum çıkışında yaptığı açıklamasında, "Pes etmemeyi bütün Türkiye'ye göstereceğiz" dedi.


HES Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrasında stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, "Bize inanın. En iyi futbol oynayan takımlardan biriyiz. Mensah yoktu ama oyuncularımızın her biri inançlı. 4 haftada herkesten destek bekliyorum. Bütün takımların taraftarları mesaj atıyor. Biz pes etmemeyi bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Bütün oyuncularımı bütün takımı hocamı ve teknik kadroyu, benimle birlikte savaşan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.