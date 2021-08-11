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Kayserispor Kulübü kombine bilet fiyatlarını belirledi

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.


Yukatel Kayserispor Kulübü, Süper Lig 2021-2022 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışı başlatacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Büyük taraftarımızdan gelen yoğun istek üzerine Yukatel Kayserispor'umuzun Süper Lig 2021-2022 Sezonunda geçerli olacak kombine satışları 13 Ağustos Cuma günü saat 11.00 itibariyle başlıyor! Kombineler Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da geçerli olacaktır. Kombine satışları sadece Yukatel Kayserispor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacaktır. Kombine satışı için Passolig kartlarının E-Bilet kullanım süresi 31 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonun 10 Ağustos 2021 tarihli Stadyumlara giriş şartlarına sahip taraftarlarımız kombine bilet alımı yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.


Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde:


Kuzey Üst (Tüm Bloklar): 200 TL


Güney Alt (Tüm Bloklar): 200 TL


Doğu Üst (Tüm Bloklar): 250 TL


Doğu Alt (A-G Blok): 250 TL


Doğu Alt (B-F Blok): 400 TL


Doğu Alt (C-E Blok): 500 TL


Doğu Alt (D Blok): 750 TL


Batı Alt (G Blok): 600 TL


Batı Alt (B-F Blok): 600 TL


Batı Alt (C-E Blok): 750 TL


Batı Alt (D Blok): 1000 TL


Batı Balkon (B-F Blok): 1000 TL


Batı Balkon (C-D-E Blok) 1500 TL

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