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Kayserispor Kulübüne ceza

Hes Kablo Kayserispor taraftarına ve kulübe PFDK’dan ceza geldi.

Hes Kablo Kayserispor taraftarına ve kulübe PFDK'dan ceza geldi.


Süper Lig Cemil Usta sezonunun 25.haftasında geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor müsabakasında misafir tribününde yer alan Sarı-Kırmızılı taraflarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle para cezası ve maçı takip eden taraflara deplasmanda yasağı geldi.


PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Kasımpaşa müsabakasında, Kayserispor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Sarı Kırmızılı kulübe 20.000 TL Para Cezası verildi. Ayrıca bu müsabakada misafir tribününde yeralan taraftarlar da FDT'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

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