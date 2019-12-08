Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'ya tebrik yağıyor

Süper Lig tarihin ilk kadın başkanı seçilen iş insanı Berna Gözbaşı'ya hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan tebrik mesajları geliyor.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'dan dün yapılan Olağanüstü Genel Kurulda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'na tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

beIN SPORTS, Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa A.Ş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya olmak üzere birçok kulüp sosyal medya hesapları üzerinden tebrik mesajları yayımladılar.

Berna Gözbaşı ise sosyal medya üzerinden gelen tebriklere tek tek teşekkür etti. Gözbaşı yaptığı açıklamada, “Genel kurulumuzun Kasyerisporumuza birlik ve beraberlik getirmesini diliyor, bizi bu göreve layık gören tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyor. Bize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.