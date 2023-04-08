Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı yenilgiyle kupa turnuvasından elendi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Kayserispor, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçını kaybetti. İstanbul'da oynanan maçta rakibine 4-1 yenilen Kayserispor, kupadan elendi. Emre Mor (2), Serdar Dursun ve Arda Güler'in gollerine engel olamayan ve sadece Dimitrios Kolovetsios ile gol bulabilen Kayserispor, geçen sezon İstanbul'da 1-0 yenerek elediği rakibi Fenerbahçe'ye bu kez farklı mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçe adını yarı finale yazdırırken, Kayserispor ise bu sezon için kupa turnuvasına veda etti.

Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında Pazartesi günü sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.