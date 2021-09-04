İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor, laktat testinden geçti

Yukatel Kayserisporlu futbolcular bugün sabah laktat testinden geçti.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 4. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren Kayserispor, bugün sabah yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından futbolcular çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kulüpten yapılan açıklamada, “Yukatel Kayserispor'umuz laktat testinden geçti. Futbolcularımızın kanlarındaki laktik asit seviyeleri takip edilerek dayanıklılık seviyeleri belirlendi” denildi.

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