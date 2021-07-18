Kayserispor, Lennon'a teşekkür etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile ilgili açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Aaron Lennon. Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Aaron Lennon, Kayserispor forması ile 36 Lig maçında görev yaparken 2685 dakika oyunda kaldı. 33 kez ilk 11'de sahaya çıkan Lennon 5 asist yaptı. 2 sarı kartı olan Lennon 1 de kırmızı kart görmüştü.