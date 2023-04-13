İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor lidere bileniyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 29.

hafta maçında deplasmanda lig lideri Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, renktaşından puan veya puanlar almak istiyor.


Süper Lig'de oynadığı son 3 maçından 9 puan çıkaran Kayserispor, bu hafta liderin konuğu olacak. İstanbul'da oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte moraller yerinde. Liderden puan veya puanlar almak isteyen Kayserispor ilk 5 takım arasında yer almanın hesabını sürdürmek istiyor.


Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışmalarını devam ettiren Kayserispor, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçta renktaşını 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

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