Kayserispor lidere bileniyor

hafta maçında deplasmanda lig lideri Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, renktaşından puan veya puanlar almak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçından 9 puan çıkaran Kayserispor, bu hafta liderin konuğu olacak. İstanbul'da oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte moraller yerinde. Liderden puan veya puanlar almak isteyen Kayserispor ilk 5 takım arasında yer almanın hesabını sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışmalarını devam ettiren Kayserispor, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçta renktaşını 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.