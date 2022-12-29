İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor ligde 6. yenilgisini aldı

Kayserispor, bu sezon oynadığı 16 maçta 6.

mağlubiyetini aldı.


Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-1 mağlup noktaladı. Alanyaspor karşısında aldığı 3-1'lık mağlubiyet ile bu sezon ligdeki 6. yenilgisini alan sarı kırmızılılar haftayı 23 puanla noktaladı.


Kayserispor, bu sezon 1. haftada Beşiktaş'a 1-0, 3. haftada Başakşehir'de 2-0, 5. haftada Fenerbahçe'ye 2-0, 8. haftada Trabzonspor'a 2-1, 14.haftada Konyaspor'a 2-1 ve 16.haftada Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Sarı kırmızlılar, 6 mağlubiyetin 4'ünü deplasmanda 2 mağlubiyeti ise iç sahada aldı.

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