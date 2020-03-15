Kayserispor lige tutundu

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, puanını 22'ye yükseltti ve kümede kalma umutlarını artırdı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konulan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, aldıkları 3 puanın kendilerine rahat bir nefes aldırdığını kaydederek, "Her şeyden önemli aldığımız 3 puandı. Ligdeki durumumuz açısından bugün maçla ilgili her şeyi konuşmadan önce 3 puanı konuşmamız gerekiyor. 3 puan bize rahat bir nefes aldırdı diyebilirim bu yarışta. İnanılmaz bir ilk yarı oynadık. Etkileyici, belki de sezonun en iyi ilk yarısını oynadı Kayserispor bugün. Belki Mensah penaltıyı atsaydı maç 3-0 olacaktı, tamamen maçı koparmış olacaktık. Fakat olmadı. İkinci yarı rakibimiz geri dönüş için çabaladı. 2-1'i yakaladılar, fazla fırsat verdik. Lung gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Ama asıl önemli olan gösterdiğimiz mücadele ruhu ve savaş. Gerçekten takımım, tüm oyuncularım maç boyunca ellerinden geleni yaptılar ve savaştılar. 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.