Kayserispor locaları sattı

2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde başlayan kombine bilet ve loca satışına yoğun ilgi var. Yeni sezon öncesi Sarı-Kırmızılı takımın locaları, taraftalar ve Kayserili iş adamları tarafından alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu loca satışlarımız tamamlanmıştır. Localarımıza gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz" denildi.