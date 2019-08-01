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Kayserispor locaları sattı

Spor Toto Süper Ligin başlamasına sayılı günler kala İstikbal Mobilya Kayserispor locaları sattı.


2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde başlayan kombine bilet ve loca satışına yoğun ilgi var. Yeni sezon öncesi Sarı-Kırmızılı takımın locaları, taraftalar ve Kayserili iş adamları tarafından alındı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu loca satışlarımız tamamlanmıştır. Localarımıza gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

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