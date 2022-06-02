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Kayserispor maçlarında 20 hakem düdük çaldı

Kayserispor’un bu sezon en çok maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Kayserispor'un bu sezon en çok maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.



Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-2022 sezonunu 47 puanla tamamlayan Kayserispor'da 38 haftalık dilimde en çok maçını yöneten hakem Ankara Bölgesi FIFA Kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Yaşar Kemal Uğurlu, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde 5 maçını yönetirken Kayserispor bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Yaşar Kemal'ın ardından Kayserispor'un en çok ikinci maçını Erkan Özdamar yönetti.


Kayserispor'un bu sezon maçlarında görev yapan hakemler şu şekilde;


Yaşar Kemal Uğurlu: 5 maç - 3 galibiyet - 2 mağlubiyet


Erkan Özdamar: 4 maç -2 beraberlik - 2 mağlubiyet


Atilla Karaoğlan: 3 maç - 2 beraberlik - 1 mağlubiyet


Sarper Barış Saka: 3 maç - 2 beraberlik - 1 mağlubiyet


Halil Umut Meler: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet


Cüneyt Çakır: 2 maç - 2 beraberlik


Suat Arslanboğa: 2 maç - 2 mağlubiyet


Ümit Öztürk: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet


Kadir Sağlam: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet


Tugay Kaan Numanoğlu: 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet


Yasin Kol: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet


Hüseyin Göçek: 1 maç - 1 mağlubiyet


Mustafa Öğretmenoğlu: 1 maç - 1 galibiyet


Ali Palabıyık: 1 maç - 1 galibiyet


Cihan Aydın: 1 maç - 1 galibiyet


Alper Ulusoy: 1 maç - 1 mağlubiyet


Burak Şeker: 1 maç - 1 galibiyet


Ali Şansalan: 1 maç - 1 mağlubiyet


Zorbay Küçük: 1 maç - 1 beraberlik


Volkan Bayarslan: 1 maç - 1 galibiyet

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