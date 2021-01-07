Kayserispor - Malatyaspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor ile Yeni MAlatyaspor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 18.hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Erkan Özdamar yönetecek. Süper Ligin 18.haftasında 08 Ocak 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Yeni MAlatyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın 4.Hakemliğini ise Cihan Aydın yapacak.

Erkan Özdamar bu sezon hem Hes Kablo Kayserispor'un hem de Yeni Malatyaspor'un 1 maçında görev yaptı. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.