Kayserispor Manisa'da kaybetmiyor

kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak müsabakada 12. kez Süper Lig'de birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Bu sezon Süper Lig'e veda eden Akhisarspor ile kümede kalmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan 11 maçta 5 kez berabere kaldı. 4 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 2 kez de Akhisarspor kazandı.

Manisa'da oynanan 5 maçta ise 2 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 3 maç da berabere bitti. 2 takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2012/2013 Kayserispor-Akhisarspor 1-1

2012/2013 Akhisarspor-Kayserispor 1-2

2013/2014 Kayserispor-Akhisarspor 0-0

2013/2014 Akhisarspor-Kayserispor 2-2

2015/2016 Kayserispor-Akhisarspor 3-2

2015/2016 Akhisarspor-Kayserispor 1-1

2016/2017 Kayserispor-Akhisarspor 0-2

2016/2017 Akhisarspor-Kayserispor 0-0

2017/2018 Akhisarspor-Kayserispor 0-2

2017/2018 Kayserispor-Akhisarspor 1-2

2018/2019 Kayserispor-Akhisarspor 1-0