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Kayserispor Mensah'ı kaybetti

İstikbal Mobilya Kayserispor, Bernard Mensah’tan yoksun olacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Bernard Mensah'tan yoksun olacak.


Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan ve son dakika golü ile galibiyeti kaçıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Mensah şoku yaşanıyor.


Beşiktaş maçının ilk yarısında Adriano'nun müdahalesi neticesinde sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun kaburgalarında kırık tespit adildi.


Sakatlandığında gözyaşları arasında sahadan çıkan ve tetkikler sonrasında en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenilen Bernard Mensah için teknik direktör Hikmet Karaman, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Karaman, “Geçmiş olsun evlat. En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle.” dedi.

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