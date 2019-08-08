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Kayserispor Mensah'ı satmayacak

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Mensah’ın transferi ile ilgili açıklama yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Mensah'ın transferi ile ilgili açıklama yaptı.


İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Mensah'ın takımdan gidip gitmeyeceği ile ilgili de konuştu. Başkan Erol Bedir, "Mensah ile 3 yıllık sözleşmemiz var. Hiç bir takımda hiç bir oyuncu vazgeçilmez değildir. Ne zamanki ondan daha iyisini bulup yerini doldurursanız, ekonomik anlamda takıma bir şeyler kazandırırsanız, teknik heyet de izin verirse transfer gerçekleşebilir. Ama şu an Mensah için bütün bunların oluştuğu bir ortam yok. Ne Mensah için talep var ne de bizim Mensah'ı gönderme gibi bir çalışmamız var" dedi.


Fernando Boldrin ile ilgili olarak da konuşan Başkan Bedir, "Boldrin için Rizespor ile anlaştık. Boldrin izin aldı ve transfer görüşmesine gitti. Anlaşma sağlarsa Rize'nin futbolcusu, anlaşamazsa bizim futbolcumuzdur" açıklaması yaptı.

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