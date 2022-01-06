Kayserispor, Mert Çetin'i transfer etti

Kayserispor, İtalya'da forma giyen stoper futbolcu Mert Çetin ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmak ve başarı çıtasını yükseltmek isteyen Kayserispor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Geçtiğimiz hafta Bertolacci ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bugün de İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin ile söz kesti. İtalya Seri A takımlarından Hellas Verona takımı ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper oyuncu önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacak.

Sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralık olarak anlaşma yapılacak olan 190 cm boyundaki Mert Çetin, İtalya'da son 3 sezonda 14 lig maçında 723 dakika oyunda kaldı. Mert Çetin bu sezon Verona forması ile 2 maçta 46 dakika forma giydi.