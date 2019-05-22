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Kayserispor Michal'e teklif yaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi, Polonyalı Michal Kucharczyk için teklifte bulundu.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi 28 yaşındaki Michal Kucharczyk'a transfer teklifi yaptı.


Polonya'nın Legia Varşova takımı ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Michal Kucharczyk'a transfer teklifi yapan Sarı-Kırmızılı takım yöneticileri, olumlu yanıt aldı. Sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Michal Kucharczyk'a İtalya ve İspanya'dan da teklif olduğu iddia ediliyor.


5 Polonya şampiyonluğu ve 6 Polonya Kupası sevinci yaşayan Michal Kucharczyk, önümüzdeki günlerde net kararını verecek.

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