Kayserispor, Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen ile devam edecek

Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde ilk idmanını yapan sarı-kırmızılı takımda, forvet Mustafa Pektemek ve kaleci Cenk Gönen, yeni sezonda da Kayserispor formasını giyecek.

Geride kalan sezon sonu sözleşmesi sona eren iki futbolcu, ilk idmana katıldı. Sözleşmesini 1 yıl uzatacak olan iki futbolcu, yeni sezonda yine sarı-kırmızılılar için mücadele edecek.