Kayserispor Numanoğlu ile kazanamıyor

Yukatel Kayserispor, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçlarda galibiyet alamadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, sahasında 3 puanı almak amacında. Bu akşamki maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yalova Bölgesi hakemi bugüne kadar Kayserispor'un 4 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı kırmızılı ekip 1 beraberlik 3 yenilgi aldı. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçlarda Kayserispor, sahasında Antalyaspor'a 1-0, Erzurumspor'a 3-1, Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken deplasmanda Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

Diğer yandan Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçlarda Adana Demirspor ise 2 galibiyet 1 beraberlik 3 yenilgi aldı. Tugay Kaan Numanoğlu ilk kez Kayserispor-Adana Demirspor maçı yönetecek.