Kayserispor, Numanoğlu'nun yönettiği maçlarda hiç kazanamadı

Kayserispor, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun orta hakem olarak görev aldığı maçlarda hiç kazanamadı. Sarı kırmızılılar, maçlarda 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde eti.

Alanyaspor ile oynanan Süper Lig 16. hafta maçında 3-1 mağlup olan Kayserispor'da hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönetimi tartışılıyor. Numanoğlu yönetiminde kazanamayan Kayserispor, bir kez daha sahadan üzgün ayrıldı.

Kayserispor, bugüne kadar Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği 7 maçta 2 beraberlik 5 yenilgi alırken hiç kazanamadı. Kayserispor, sahasında oynadığı Adana Demirspor ve deplasmanda oynadığı Akhisarspor maçlarını berabere bitirirken, Alanyaspor, Erzurumspor, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sahadan mağlup ayrıldı.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:

19/05/19 Akhisarspor-Kayserispor 2-2

17/08/19 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

26/09/20 Kayserispor-Erzurumspor 1-3

11/04/21 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

20/08/21 Kayserispor-Adana DS 1-1

02/10/21 Kayserispor-Trabzonspor 1-2

28/12/22 Alanyaspor-Kayserispor 3-1