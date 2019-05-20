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Kayserispor Nurettin'i kazandı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da genç oyuncu Nurettin Korkmaz da forma giyen oyuncular kervanına katıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da genç oyuncu Nurettin Korkmaz da forma giyen oyuncular kervanına katıldı.


Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Akhisar'da oynanan Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 16 yaşındaki Nurettin Korkmaz ilk kez forma giydi. Teknik direktör Hikmet Karaman, Akhisarspor maçında genç oyuncuya ilk 11'de şans verdi.


Silviu Lung, Kana Biyik, Atila Turan, Cristian Sapunaru, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu ve Umut Bulut'u maç kadrosuna dahil etmeyen Asamoah Gyan ve Silvestre Varela'yı yedek soyunduran Karaman, genç futbolcu Nurettin Korkmaz'a ilk 11'de şans verdi. Nurettin, ilk maçında 78 dakika forma giydi ve sonrasında yerini Varela'ya bıraktı.


Bu sezon daha önce Hakan Çıtak, Emre Demir ve Adem Doğan da, Süper Lig maçlarında boy göstermişti.

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