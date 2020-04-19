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Kayserispor ödeme yaptı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, teknik heyet ve futbolculara ödeme yaptı.


Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Covid-19 salgınından dolayı liglere ara verildiği şu günlerde ödeme yaptı. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, “Türk futbolunda sıkıntıların üst seviyede olmasına rağmen futbolcularımızı mağdur etmemek adına maaş ödemesi yaptık. Futbolcularımızdan bir indirim talep etmedik” dedi.


Sarı-Kırmızılı kulüpte özellikle bazı yabancı oyuncular, biriken ödemelerini almak için menajerleri aracılığı ile kulüp yetkililerine haber göndermişti.

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