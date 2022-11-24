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Kayserispor, olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor

Kayserispor, olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10.12.2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu!nda saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Konyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından, “Bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

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