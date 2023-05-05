Kayserispor; Onur Bulut için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayserispor'u haksız, Onur Bulut'u haklı bulmasının ardından Kayserispor, TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi konusunda haksızlığa uğradığı gerekçesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuran ve 3.5 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Kayserispor'un lehine karar çıkmamış; Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Bulut'un fesihnamesinin haklı olduğu yönünde karar çıkması sarı-kırmızılı kulübün Tahkim Kurulu'na başvurmasına sebebiyet verdi.

Kayserispor Kulübü'nden konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ne transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.