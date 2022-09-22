İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor Onursal Başkanı Büyükkılıç: "Şehrin markasına herkes sahip çıkmalı"

Yukatel Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, sarı kırmızılı kulübe herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.


Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmesi için sadece sponsor desteğinin yeterli olmayacağını söyleyen Onursal Başkan Memduh Büyükkılıç; "Sponsor firmalara Kayserispor adına teşekkür ediyorum. Burada en büyük fedakarlığı yapan kişi sayın Başkan Berna Gözbaşı'dır. Berna başkanımıza, yönetimine, Ali Çamlı hoca büyük fedakârlık gösteriyor. Ancak bizim topyekûn takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. 3-5 iş adamı olarak değil, şehrin markasına herkesin sahip çıkması gerekir. Kayseri firmaları sahip çıkmıyorsa şöyle bir düşünmek lazım. Cami deyince yapılıyor, okul deyince yapılıyor. Kayserispor'a da sırt dönülmesin" çağrısında bulundu.

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