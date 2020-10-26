Kayserispor prova yaptı

Süper Lig'de 6.haftayı BAY geçen Hes Kablo Kayserispor, U19 takımı ile bol gollü bir hazırlık maçı oynadı. Ligin 7.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sarı Kırmızılılar, U19 takımı ile hazırlık maçı oynadı.

Kadir Has Tesislerinden oynanan karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, U19 takımı ile oynadığı müsabakayı 6-1 kazandı. Sarı Kırmızılı takımda golleri Pedro Henrique, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Denis Alibec, Muğdat Çelik ve İlhan Depe kaydetti. U19 takımının golünü ise Yunus Emre Kılınç attı.