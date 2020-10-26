İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor prova yaptı

Hes Kablo Kayserispor, Rizespor maçı öncesinde U19 takımı ile hazırlık maçı oynadı.


Süper Lig'de 6.haftayı BAY geçen Hes Kablo Kayserispor, U19 takımı ile bol gollü bir hazırlık maçı oynadı. Ligin 7.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sarı Kırmızılılar, U19 takımı ile hazırlık maçı oynadı.


Kadir Has Tesislerinden oynanan karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, U19 takımı ile oynadığı müsabakayı 6-1 kazandı. Sarı Kırmızılı takımda golleri Pedro Henrique, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Denis Alibec, Muğdat Çelik ve İlhan Depe kaydetti. U19 takımının golünü ise Yunus Emre Kılınç attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.