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Kayserispor, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 31.

haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 31.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenman ile tamamlayan Sarı-Kırmızılılar saat 15.00'de özel uçak ile Trabzon' gidecek. Sarı-Kırmızılılar daha sonra Trabzon'dan karayolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.


Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor yarın Rize Didi Stadyumunda saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.

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