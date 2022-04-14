İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı

Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig maçına hakem Erkan Özdamar atandı.



Süper Lig'in 33.haftasında Kadir Has Stadında oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını Erkan Özdamar'ın yönetmesine karar verildi. Merkez Hakem Kurulu, 15 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Kadir Has Stadında oynanacak maçta Erkan Özdamar'ı görevlendirirken Erdinç Sezertam ile Kemal Yılmaz da yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek.


MHK, Abdullah Buğra Taşkınsoy de bu zorlu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç öncesi belli olacak.

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