İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor-Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, taraftar desteği istedi.


Süper Lig'in 33. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları 25 TL ila 90 TL arasında satışa çıkarıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor maçında taraftar desteğini tribünde hissetmek istediklerini ifade ederek, "Taraftarımızın desteğini görmek istiyoruz. Taraftarımız ile bütünleşip 3 puanı almak istiyoruz" dedi.


Kayserispor kulübü tarafından belirlenen ve Passolig tarafından satışa sunulan Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde:


Güney alt tribün bileti 25 TL


Kuzey üst tribün bileti 25 TL


Kuzey alt tribün bileti 25 TL


Doğu üst tribün bileti 35 TL


Doğu alt tribün bileti 55 TL


Batı alt tribün bileti 75 TL


Batı balkon tribün bileti 90 TL

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.