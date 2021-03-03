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Kayserispor-Rizespor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu

Hes Kablo Kayserispor’un bu akşam sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un bu akşam sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.


Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bu akşam sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Alper Çetin. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Uğurlu'ya, AVAR olarak Erdinç Sezertam eşlik edecek.

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