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Kayserispor rövanştan umutlu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor’a mağlup olan Kayserispor, rövanşta kazanan ve tur atlayan taraf olmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a mağlup olan Kayserispor, rövanşta kazanan ve tur atlayan taraf olmak istiyor.



Ziraat Türkiye Kupası Yarı final ilk maçında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor, 10 Mayıs Salı günü Kadir Has stadında rövanş oynayacak. Sarı Kırmızılılar, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek finale adını yazdırmak istiyor.


Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 biten maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Bu maçın rövanşı da var. Umutları tüketmeyelim" mesajı paylaştı.

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