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Kayserispor sahasında 10 kez kazandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.


Süper Lig 2021-2022 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Kayserispor, 34 puan topladı. Sahasında 19 maça çıkan sarı kırmızılılar, 10 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 5 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 32 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 22 gol gördü. 34 puan toplayan Kayserispor üst üste 9 iç saha maçını mağlup olmadan noktaladı.


Kayserispor'un 2021-2022 futbol sezonunda sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:


Kayserispor-Adana Demir 1-1


Kayserispor-Kasımpaşa 2-0


Kayserispor-Galatasaray 3-0


Kayserispor-Trabzonspor 1-2


Kayserispor-Karagümrük 2-1


Kayserispor-Göztepe 1-1


Kayserispor-Antalyaspor 2-0


Kayserispor-Gaziantep 0-0


Kayserispor-Sivasspor 3-0


Kayserispor-Altay 1-0


Kayserispor-Başakşehir 1-0


Kayserispor-Hatayspor 4-3


Kayserispor-Giresunspor 2-1


Kayserispor-Alanyaspor 1-2


Kayserispor-Konyaspor 2-3


Kayserispor-Fenerbahçe 0-4


Kayserispor-Ç.Rizespor 1-1


Kayserispor-Beşiktaş 2-3


Kayserispor-Yeni Malatya 3-0

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