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Kayserispor sahasında 4 aydır kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor sahasında 4 aydır maç kazanamıyor.


Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, iç sahada 4 aydır maç kazanamıyor. Lige sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında hiç iç saha galibiyeti elde edemedi. Bu haftaya kadar 8 iç saha maçına çıkan sarı kırmızılı ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu.


Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, bugün oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanmak arzusunda.

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