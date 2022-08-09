Kayserispor sahasında kazanmak istiyor

Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, 3 puanı almak istiyor.

Süper Lig 2022-2023 sezonuna Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Yukatel Kayserispor, bu hafta sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak müsabaka için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışmalarına başlayan Yukatel Kayserispor'da sakatlığı bulunan Attamah ile kırmızı kart cezalısı Ali Karimi forma giyemeyecek.