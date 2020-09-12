Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Cristian Sapunaru ile sözleşme yaptı ve bu oyuncunun lisans işlemlerini gerçekleştirdi.

Cristian Sapunaru ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar anlaşmaya varan sarı kırmızılı kulüp, 7 futbolcusuna daha lisans çıkardı ve toplam lisansı çıkan oyuncu sayısı 21 oldu. Hes Kablo Kayserispor'da şu ana kadar lisansı çıkarılan oyuncular şunlar: Abdulkadir Taştan, Adem Doğan, Ahmet Zekeriya Kartal, Cristian Sapunaru, Doğan Alemdar, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Mario Situm, Mehmet Eran Özbek, Miguel Lopes, Muhammed Eren Arıkan, Nurettin Korkmaz, Oğuzhan Çapar, Ömer Uzun, Pedro Henrique, Silviu Lung, Talha Sarıaslan, Yasir Subaşı, Zoran Kvrizc.