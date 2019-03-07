Kayserispor, seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftada deplasmanda zor bir sınava çıkacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da tek hedef 3 puan. Ligde son 10 maçta 5 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 32 puanla 7.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar seriyi sürdürmekte kararlı. Ligde kalan son 10 haftada seriyi devam ettirmek isteyen olan İstikbal Mobilya Kayserispor Pazar günü rakibi olan Çaykur Rizespor maçını kayıpsız geçip ardından oynayacağı Medipol Başakşehir maçını da kayıpsız geçerek milli araya keyifli girmek istiyor.

Sarı-Kırmızılılar Çaykur Rizespor maçı için Cumartesi günü özel uçak ile Rize'ye gidecek. Sakatlıkları devam eden Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber dışında İstikbal Mobilya Kayserispor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı Pazar günü saat 16.00'da Rize Didi Stadyumunda oynanacak.